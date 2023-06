Reparto Volo Vigili del Fuoco Catania: 41 anni di aiuto dall’alto

Il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania, inaugurato nel 1982, ha visto l’evoluzione dei mezzi aerei utilizzati per le operazioni di soccorso. Dagli AB206 agli AW 139, questi elicotteri hanno garantito interventi tempestivi e salvato vite umane in situazioni di emergenza in Sicilia, isole limitrofe e Calabria.

Il 23 giugno 1982 segna un importante traguardo per i Vigili del Fuoco di Catania: l’inaugurazione del loro Reparto Volo. Nel corso di 41 anni, questa unità ha vissuto trasformazioni sia nei volti che nei mezzi impiegati, ma la passione e la dedizione del personale sono rimaste inalterate.

Inizialmente, gli elicotteri monomotore AB206 hanno rappresentato il primo nucleo del Reparto Volo. Nel corso degli anni, sono stati sostituiti dagli elicotteri AB 204 e AB 412, dotati di migliori prestazioni. Questi mezzi hanno dimostrato la loro efficacia nel recupero di persone in zone impervie, anche a quote elevate, grazie all’impiego di verricelli di soccorso. Per garantire un’efficienza ancora maggiore nelle operazioni di soccorso, sono stati introdotti gli Elisoccorritori. Gli elicotteri più recenti a disposizione del reparto sono gli AW 139.

Durante questi 41 anni, uomini e mezzi hanno superato innumerevoli sfide giorno dopo giorno. Il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania è stato un punto di riferimento fondamentale per fornire soccorso aereo in situazioni di emergenza. Sempre pronti al decollo, hanno operato in contesti difficilmente raggiungibili, trasportato unità operative e cercato soccorso per persone disperse.

La base del Reparto Volo si trova a pochi metri dalla Torre di Controllo dell’aeroporto “Vincenzo Bellini”, all’interno dell’area aeroportuale di Catania. Questa unità copre un’ampia porzione di territorio, includendo la Sicilia e le sue isole, nonché interventi su larga scala nella regione Calabria.

La storia del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania è caratterizzata da un impegno costante nel fornire assistenza aerea e salvare vite umane. L’evoluzione dei mezzi aerei utilizzati testimonia l’impegno dell’unità nel rimanere all’avanguardia nella fornitura di soccorso aereo. Grazie agli elicotteri AW 139, dotati di tecnologie avanzate e capacità di intervento in ogni contesto, il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania si conferma una risorsa indispensabile per affrontare situazioni di emergenza.

L’esperienza accumulata in oltre quattro decenni di attività ha permesso al personale del Reparto Volo di affinare le proprie competenze e di adattarsi alle mutevoli esigenze del territorio. Ogni missione richiede precisione, tempestività e grande abilità da parte dei piloti e dei tecnici di bordo, che si impegnano senza riserve per garantire la sicurezza e la salvaguardia della vita umana.

Le operazioni di soccorso del Reparto Volo si estendono su un vasto territorio, includendo non solo la Sicilia e le sue isole, ma anche la regione Calabria, dove spesso si rendono necessari interventi su larga scala. Grazie alla loro presenza strategica all’interno dell’aeroporto “Vincenzo Bellini”, i Vigili del Fuoco di Catania sono in grado di ridurre i tempi di risposta e di fornire assistenza immediata in situazioni di emergenza.

