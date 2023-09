Pubblicato avviso per assunzione di 8 apprendisti presso AMAM

È stato diffuso l’annuncio ufficiale per l’assunzione di otto giovani apprendisti presso l’Azienda Messinese Acque e Ambiente (AMAM). L’opportunità è rivolta a individui con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni.

L’Avviso riguarda la Selezione pubblica per il reclutamento degli apprendisti, che verranno scelti attraverso una procedura basata su titoli ed esami. I candidati saranno inseriti al livello 3° del CCNL Gas Acqua e avranno l’opportunità di acquisire la qualifica di “Addetto tecnico – amministrativo.”

Il ruolo richiede la gestione di compiti di carattere tecnico-amministrativo in conformità con le normative vigenti. Questi compiti includono la redazione, il controllo e l’archiviazione di documenti, nonché la raccolta e l’inserimento di dati all’interno degli uffici amministrativi e tecnici aziendali.

È essenziale che i candidati siano in possesso di un Diploma di Istruzione di secondo grado. Inoltre, verrà valutata positivamente l’esperienza o i tirocini svolti in società operanti nel settore del servizio idrico integrato, sia pubbliche che private. Altre competenze richieste includono una buona conoscenza di software per la fatturazione e il recupero crediti, la contabilità, la gestione del personale, nonché la partecipazione a gare e appalti. È fondamentale anche un’ottima competenza nell’uso di strumenti digitali, come l’uso di programmi e applicazioni informatiche, la navigazione su Internet, la gestione delle ricerche online e il pacchetto office.

Tutte le informazioni dettagliate e i documenti necessari per candidarsi sono disponibili sul sito ufficiale dell’AMAM all’indirizzo www.amam.it.

