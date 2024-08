Ponte sullo Stretto, Ciucci: “Opera del territorio per il territorio”

Pietro Ciucci, amministratore delegato della Società Stretto di Messina, ha recentemente sottolineato l’importanza cruciale del ponte sullo Stretto, definendolo un’opera progettata per il territorio e destinata a servire le comunità locali. Durante un’intervista, Ciucci ha evidenziato la legittimità di ogni manifestazione pacifica, affermando: “La Stretto di Messina è sempre aperta al dialogo e all’ascolto.” Tuttavia, ha ribadito la necessità di un collegamento continuo tra le due coste, come dimostrato dalle lunghe code registrate agli imbarchi di Villa San Giovanni in un sabato di esodo da bollino nero. Secondo Ciucci, il ponte contribuirebbe a ridurre significativamente i tempi e i costi di trasporto.

Riguardo alle critiche, Ciucci ha respinto le dichiarazioni che definisce “prive di fondamento tecnico-scientifico”, sottolineando che il progetto è stato elaborato da esperti di fama mondiale. “Ogni possibile aspetto è stato affrontato, studiato e risolto,” ha dichiarato, citando come esempio la capacità del ponte di resistere a terremoti, tsunami e condizioni climatiche estreme. Sono state previste misure straordinarie per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata, nonché interventi ambientali mai visti in altre opere pubbliche.

Ciucci ha inoltre posto l’accento sul fatto che l’infrastruttura diventerà un polo scientifico in collaborazione con le università locali, promuovendo anche la formazione professionale per i lavoratori coinvolti. Per quanto riguarda gli espropri necessari, ha affermato che la Società ha attivato procedure che vanno oltre quanto richiesto dalla legge per ridurre al minimo i disagi. Anche il fabbisogno idrico dei cantieri sarà gestito in modo autonomo, evitando di incidere sulle risorse della popolazione.

Infine, Ciucci ha ricordato che il ponte sarà parte del corridoio Scandinavo-Mediterraneo, permettendo l’arrivo dell’Alta Velocità in Sicilia e riducendo i tempi di attraversamento dello Stretto a pochi minuti. Ha concluso affermando che l’opera includerà anche una metroferrovia e il prolungamento della tangenziale autostradale di Messina, rendendola un patrimonio condiviso dalle comunità di entrambe le sponde.

