Francesco Arena trionfa con la Focaccia nel Gambero Rosso

Il Panificio Francesco Arena, sito in via Tommaso Cannizzaro al civico 137, è orgoglioso di annunciare il suo recente successo nella Guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso. La rinomata focaccia tradizionale del bakery chef Francesco Arena ha incantato gli ispettori del Gambero Rosso, guadagnando due rotelle e un punteggio in crescita, passando da 80 a 84.

Questo prestigioso riconoscimento è stato assegnato per l’eccezionale qualità e l’eccellenza della focaccia tradizionale, nonché per le deliziose pizze in pala preparate con cura e dedizione dal fornaio messinese. Il servizio attento e scrupoloso offerto dal Panificio Francesco Arena ha contribuito a consolidare la sua reputazione di eccellenza.

Gli ispettori della Guida hanno elogiato la focaccia di Francesco Arena, descritta come un capolavoro di impasto spesso, realizzato con un mix di farine di alta qualità e condito con ingredienti locali. La focaccia tradizionale, in particolare, con scarola, formaggio, pomodorini e acciughe, è stata acclamata, ma anche le sue varianti hanno riscosso grande successo. Altre delizie offerte dal Panificio includono la schiacciata, riccamente farcita, arancini al forno invece che fritti, rustici di vario genere e una vasta selezione di prodotti da forno.

Francesco Arena, bakery chef e cuore del Panificio, ha espresso la sua gioia per questo riconoscimento, attribuendo il merito al suo team, composto in gran parte da giovani talenti femminili e maschili. Arena ha ringraziato calorosamente sua moglie e i suoi figli per il sostegno costante e ha sottolineato l’importanza di essere un leader, non solo un capo.

Il Panificio Francesco Arena, sotto la guida appassionata di Francesco Arena, continua a mirare all’eccellenza e all’innovazione nel settore della panificazione, con l’obiettivo di raggiungere sempre nuovi traguardi.

© Riproduzione riservata.