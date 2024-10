Etneb, cultura e cibo protagonisti sui Nebrodi ed Etna con “Giusina”

Etneb, l’iniziativa ideata dall’assessorato al Turismo della Regione Siciliana e finanziata dal ministero del Turismo, offrirà un’esperienza alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche e delle tradizioni locali delle aree dei Nebrodi e dell’Etna. Questo progetto mira a destagionalizzare l’offerta turistica siciliana promuovendo un viaggio tra sapori, cultura e paesaggi caratteristici di due zone simboliche dell’isola.

Dal venerdì 1 a domenica 3 novembre, sono previsti otto incontri, curati dall’agenzia Feedback, volti a raccontare il patrimonio storico e culturale del territorio. Il programma prenderà il via venerdì 1 novembre a Galati Mamertino, nel cuore del Parco dei Nebrodi, un borgo immerso in una vallata che spazia fino al mar Tirreno. La giornata si aprirà presso il Living Lab Nebrodi con il primo appuntamento alle ore 12, un talk intitolato “Il parco dei Nebrodi: un viaggio tra natura ed enogastronomia” che illustrerà le risorse e le potenzialità del Parco dei Nebrodi con la partecipazione di ospiti come l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata e il sindaco Vincenzo Amadore.

A seguire, alle ore 14, un altro incontro dedicato alla scoperta di uno dei prodotti simbolo del territorio, il maialino nero dei Nebrodi, intitolato “Il tesoro dei Nebrodi: il maialino nero”. Al termine degli incontri sarà possibile partecipare a una degustazione di specialità della Paisanella, azienda locale, che presenterà prodotti come il prosciutto crudo, capocollo, salsiccia, provola e altri formaggi tipici.

Il programma di Etneb proseguirà nei giorni successivi con visite guidate sul territorio etneo, toccando le località di Nicolosi, Santa Venerina, Linguaglossa e Piedimonte Etneo, caratterizzate dai paesaggi suggestivi e aspri del vulcano.

I visitatori saranno guidati da Giusi Battaglia, nota per il programma “Giusina in cucina“, e da Tinto, presentatore di Decanter su Rai Radio 2, in un percorso che unirà degustazioni, cultura e scorci autunnali della Sicilia. Gli appuntamenti sono gratuiti e per partecipare è necessario prenotare al numero +39 366 821 8701, specificando il numero di partecipanti e l’orario preferito.

