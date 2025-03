A Brolo rinnovato il direttivo di Semplice…MENTE Insieme

Nel mese di ottobre 2020, a Brolo, è stata fondata l’associazione di volontariato Semplice…MENTE Insieme Odv, con l’obiettivo principale di fornire supporto a persone affette da patologie neurodegenerative e cerebrolesioni, con un’attenzione specifica rivolta ai pazienti colpiti dalla malattia di Alzheimer. L’iniziativa, nata per rispondere a esigenze complesse e in continua evoluzione, si è affermata come punto di riferimento per la promozione dell’invecchiamento attivo e il contrasto dell’isolamento sociale nella popolazione anziana.

Nel corso dei suoi primi quattro anni di attività, l’associazione ha sviluppato numerose progettualità, coinvolgendo professionisti del settore sanitario e sociale e avvalendosi dell’apporto di volontari e tirocinanti. I laboratori proposti hanno interessato sia le persone affette da patologie sia i loro caregiver, così come gli over 65, favorendo un contesto inclusivo e accogliente.

«La capacità di creare un ambiente solidale e partecipativo ha reso Semplice…MENTE Insieme Odv una risorsa per l’intero territorio», viene sottolineato. La rete di sostegno ha coinvolto anche i comuni limitrofi, ampliando l’impatto sociale dell’associazione e rafforzando il legame tra realtà locali. Particolarmente rilevante è stato il contributo degli studenti universitari delle Facoltà di Psicologia di Messina, Roma e Como e di Scienze Motorie di Messina, che hanno scelto la sede dell’associazione per svolgere tirocini curriculari e post-laurea.

È stato recentemente rinnovato il Direttivo per il triennio a venire. I nuovi incarichi vedono Marisa Briguglio nel ruolo di Presidente, Marilena Foti come Vicepresidente, Maria Briguglio Tesoriere, Arasi Carmelo Segretario e, in qualità di consiglieri, Tindara Leardo, Luca Ricciardi Rizzo e Antonio Pintaudi. «Il lavoro di squadra si è rivelato determinante per dare continuità alle attività e rafforzare l’impatto sul territorio», si evidenzia nel documento ufficiale.

