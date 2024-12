Ospedale Papardo, cinque dirigenti indagati per omicidio colposo

Prosegue l’inchiesta della Procura di Messina sulle morti sospette presso l’ospedale Papardo, con un ulteriore ampliamento del numero degli indagati. La titolare delle indagini, il pm Annamaria Arena, ha iscritto nuovi nomi nel registro degli indagati, aggiungendo Mario Paino, Salvatore Munafò, Giuseppe Ranieri Trimarchi, Alberto Firenze e Giancarlo Niutta. Si tratta di figure dirigenziali che hanno ricoperto incarichi di rilievo nell’ospedale, inclusi il direttore generale, amministrativo e sanitario, nonché il commissario straordinario.

I reati contestati a vario titolo comprendono omicidio colposo in ambito sanitario e cooperazione in delitto colposo. L’avviso di garanzia, notificato in data odierna, è connesso ai decessi di sei pazienti: Gaetano Tommaso Bombaci, Dora Maria Biondo, Vincenzo Ragusa, Nunzio Bonfiglio, Donatella Cafora e Angelo Catanzaro.

La Procura aveva già individuato, lo scorso 23 novembre, altri indagati tra cui Catena Di Blasi, Paolo Cardia, Vincenzo Manzi, Francesco Patanè, Maria Chiara Zucchetti e Silvio Tommasini, in ruoli apicali presso il nosocomio. Contestualmente, è stato richiesto il sequestro di due sale operatorie utilizzate in cardiochirurgia, a causa di riscontri di patogeni nelle acque adoperate per il lavaggio degli strumenti chirurgici e della mancanza di filtri ai rubinetti.

Ulteriori accertamenti, sollecitati dal collegio difensivo, saranno eseguiti il prossimo 30 dicembre, con l’intervento di consulenti nominati dalla Procura. Gli specialisti, tra cui i dottori Daniela Arta, Sapienza, Mondello e Di Bella, procederanno con prelievi e analisi nelle sale operatorie e nei reparti coinvolti per verificare eventuali contaminazioni batteriche.

Secondo una prima ricostruzione, 27 decessi potrebbero essere riconducibili a carenze nelle procedure di sanificazione delle sale. L’avvocato delle parti offese, ha sottolineato l’importanza di questi nuovi esami, poiché le precedenti analisi dei Nas sarebbero risultate inadeguate sotto il profilo procedurale.

