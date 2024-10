Open Day Menopausa, consulenze gratuite al Policlinico di Messina

Il 18 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, l’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina organizza la seconda edizione dell'(H) Open Day dedicato alla menopausa, promossa dalla Fondazione Onda. L’iniziativa prevede una mattinata di consulenze ginecologiche, sotto la direzione del Prof. Francesco Corrado, presso il Padiglione NI del Policlinico, dalle ore 8:30 alle 13:00. Per partecipare, le donne devono prenotare telefonicamente dal lunedì al venerdì, tra le 15:00 e le 19:00, al numero 090-2213569.

Lo scopo dell’evento è quello di sensibilizzare le donne sui cambiamenti legati alla menopausa e sulle strategie utili a migliorare la qualità della vita, riducendo i rischi a lungo termine come malattie cardiovascolari, osteoporosi e demenze. La Fondazione Onda, promotrice dell’iniziativa, ha realizzato un’indagine in collaborazione con l’Istituto Elma Research, intervistando 600 donne di età compresa tra i 45 e i 55 anni. «L’informazione c’è, ma rimane superficiale», ha commentato Francesca Merzagora, presidente della Fondazione Onda, evidenziando che molte donne affrontano passivamente i sintomi della menopausa, nonostante il crescente aumento dell’aspettativa di vita che le porterà a vivere questa fase per circa trent’anni.

Secondo l’indagine, il 56% delle donne ritiene di avere una conoscenza medio-alta della menopausa, acquisita principalmente tramite amici, familiari (74%), internet (62%) e professionisti sanitari (ginecologo 65%, medico di base 39%). Tuttavia, il 73% delle intervistate percepisce la menopausa come un periodo di grandi cambiamenti, con disturbi quali insonnia (76%), vampate di calore (73%) e stanchezza (73%). Nonostante la severità dei sintomi, il 50% delle donne non adotta alcun trattamento.

Le strutture sanitarie aderenti all’Open Day offriranno servizi gratuiti, incluse consulenze e screening in varie aree mediche. Gli ospedali del circuito “Bollino Rosa” metteranno a disposizione opuscoli informativi, sia in formato cartaceo che elettronico, per approfondire i temi della menopausa. Ulteriori dettagli sull’iniziativa sono disponibili sui siti ufficiali di Fondazione Onda e Bollini Rosa.

