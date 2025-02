Messina, nuova inchiesta sull’ex rettore Cuzzocrea in Procura

La Procura di Messina, sotto la guida di Antonio D’Amato, ha avviato un nuovo procedimento d’indagine sull’attività accademica dell’ex rettore dell’Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea. Questa terza inchiesta, al momento coperta dal massimo riserbo, riguarderebbe la sua docenza nelle facoltà di Medicina e Farmacologia e il suo ruolo all’interno del Policlinico universitario “G. Martino”.

Cuzzocrea è già coinvolto in due distinti procedimenti. Il primo è il cosiddetto “caso Anac”, nato dalle osservazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’aprile 2022 in merito alla gestione di appalti, forniture e servizi dell’ateneo. Il secondo, noto come “caso rimborsi”, ha portato alle sue dimissioni nell’ottobre 2023. Su quest’ultima vicenda, la Procura ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari una proroga di sei mesi per proseguire l’inchiesta, che vede ipotizzati i reati di turbativa d’asta, truffa ai danni dello Stato, peculato e l’abuso d’ufficio, sebbene quest’ultimo non sia più previsto nell’ordinamento vigente. L’indagine è affidata al procuratore aggiunto Rosa Raffa e ai sostituti Giuseppe Adornato, Liliana Todaro e Roberta La Speme.

Nel procedimento legato all’Anac, già in fase di udienza preliminare, il dibattimento si è aperto il 6 novembre 2023, ma è stato rinviato a causa dell’astensione degli avvocati penalisti. La prossima udienza è fissata per il 26 febbraio 2024.

La nuova indagine della Procura sembra collegarsi al contenzioso tra Cuzzocrea e Paolo Todaro, membro del Senato accademico e rappresentante della Gilda-Università. Todaro è imputato in un processo per diffamazione avviato dall’ex rettore, dopo aver inviato una nota alla Corte dei Conti e alle Procure di Messina e Reggio Calabria tra il 6 e il 7 luglio 2020, seguita da un comunicato stampa. La prima udienza di questo procedimento si è svolta il 27 novembre 2023.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁