Università di Messina: posizione di rilievo nel Ranking Mondiale

Successo accademico per l’Università di Messina nel Ranking Mondiale.

L’Università di Messina si distingue nel panorama accademico internazionale, posizionandosi al 559° posto nel ranking mondiale e al 29° posto in Italia, secondo la classifica di Research.com. La valutazione tiene conto del lavoro scientifico svolto dai docenti e dai ricercatori, selezionati in base a dettagli specifici di affiliazione presenti sui profili di Google Scholar, MAG, siti web personali e LinkedIn.

Nella classifica individuale, il Prof. Salvatore Cuzzocrea si piazza in posizioni di rilievo. Con un D-Index di 119, occupa il 2195° posto a livello mondiale e il 42° posto a livello nazionale nella disciplina “Medicina”, risultando anche il leader in questo ambito. Nella disciplina “Immunologia”, si posiziona al 462° posto nel mondo e al 12° in Italia.

Research.com si basa su standard elevati e procedure trasparenti, utilizzando parametri consolidati per creare una vasta gamma di classifiche per la comunità scientifica in diverse discipline. Per la classifica dei migliori scienziati, vengono considerati l’H-Index della disciplina (D-Index), la proporzione dei contributi all’interno della disciplina stessa e i risultati scientifici in aree specifiche.

Grazie al contributo virtuoso dei suoi 39 docenti, l’Università di Messina si posiziona al 559° posto nel ranking mondiale delle “Best University” (con un valore di H-Index di 1796). A livello nazionale, l’ateneo si colloca al 29° posto. Nella disciplina “Scienze degli animali e veterinaria”, UniMe si distingue come leader, ottenendo il 69° posto nel mondo e il 3° posto in Italia, con la presenza di 8 scienziati di rilievo.

Le metriche utilizzate da Research.com per la compilazione delle graduatorie del 2022 includono l’H-Index, le citazioni, le pubblicazioni e i premi aggiornati fino al 6 dicembre 2021 tramite Microsoft Academic Graph.

