Street food e divertimento: il tour della Sicilia fa tappa ad Oliveri

La prima tappa marinara dello “Street Food – Sicily on Tour” è stato un successo a Oliveri. Nonostante qualche acquazzone nel pomeriggio, l’evento ha attratto numerosi visitatori che hanno apprezzato l’atmosfera tra il relax e l’euforia. Il “Travelling Style” di questa rassegna, ideato dall’organizzatore Claudio Prestopino, sta riscuotendo grande successo in tutta la Sicilia, diventando un brand apprezzato dai management comunali.

La manifestazione ha visto la partecipazione delle istituzioni, come il Sindaco del Comune di Oliveri Francesco Iarrera e l’intero pool di assessori, che hanno supportato l’evento insieme al Gal Nebrodi Plus e alla Community “IoComproSiciliano”. La serata di domenica ha offerto l’opportunità di partecipazione fino all’1.00, mentre il primo maggio c’è un no-stop dalle ore 11 a mezzanotte.

Lo “Street Food – Sicily on Tour” ha ospitato circa trenta operatori del comparto dedicato, ognuno con una proposta culinaria diversa. Dalla patata a spirale con stecco al gelato artigianale con stecco, dalla cheesecake con gambero rosso e tre tipi di formaggio al panino con pulled pork, dai tacos mediterranei alla pizza fritta e alle braciole di carne nel panino, ancora le birre artigianali e i vini locali: tutte queste prelibatezze sono state apprezzate dai visitatori.

Lo “Street Food – Sicily on Tour” non si ferma ad Oliveri, ma prosegue il suo viaggio in altre località della Sicilia. La prossima tappa sarà Santo Stefano di Camastra dall’11 al 14 maggio, seguita da Milazzo dal 22 al 25 giugno. Claudio Prestopino ha saputo organizzare l’evento in modo minuzioso, valorizzando la cucina tipica della regione e dando visibilità alle aziende locali.

