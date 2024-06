Nonno Nino, novantenne messinese, diventa star del web

A novant’anni, Nino Venuto di Messina è diventato una celebrità del web grazie al suo appello europeista contro le guerre. Il video che lo vede protagonista ha accumulato migliaia di visualizzazioni in pochi giorni, promuovendo la partecipazione alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

Nino Venuto, affettuosamente chiamato “Nonno Nino”, ha lavorato come ebanista e poi come operaio del Comune di Messina. Nel video, parla in dialetto siciliano della sua infanzia durante la guerra, rievocando bombardamenti, bambini uccisi e vita nei rifugi. Le sue parole si intrecciano con immagini attuali dall’Ucraina e da Gaza, creando un potente parallelo tra passato e presente.

Il video è stato ideato e realizzato dalla nipote di Nonno Nino, Chiara Venuto, una giovane giornalista. Selezionato attraverso un concorso europeo, lo spot è stato scelto per rappresentare il messaggio di partecipazione e pace nelle imminenti elezioni. Oltre all’Italia, il video è in programmazione negli altri 26 paesi dell’Unione Europea, con sottotitoli nelle rispettive lingue.

Il progetto è parte del piano annuale di IGNet, una rete europea di associazioni giovanili coordinata da InformaGiovani di Palermo e supportata dal programma Erasmus+ dell’UE.

Dalla sua pubblicazione venerdì scorso, il video ha totalizzato migliaia di visualizzazioni affermano InformaGiovani, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere un milione entro il 7 giugno.

Secondo i report dei vari canali social, il video di Nonno Nino ha colpito particolarmente i giovani tra i 18 e i 24 anni, che rappresentano oltre la metà del pubblico.

La spontaneità e l’umanità di Nonno Nino sembrano risuonare profondamente in un contesto comunicativo spesso percepito come artificioso, portando un messaggio chiaro: “La guerra colpisce sempre i più fragili e indifesi e di fronte alla guerra nessuno può restare indifferente.”

