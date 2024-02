Rapina fallita in farmacia a Capaci: individuato 35enne

I Carabinieri della Stazione di Capaci hanno segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo un individuo di 35 anni, residente nel luogo, precedentemente conosciuto alle autorità, per il reato di tentata rapina. Il 31 gennaio scorso, un individuo con il volto coperto ha fatto ingresso nella farmacia comunale nel centro di Capaci, minacciando il personale presente per ottenere il denaro contenuto in cassa.

Le farmaciste, in mezzo alla confusione, sono riuscite a chiamare il numero d’emergenza 112. Il rapinatore, accortosi che l’allarme era stato attivato, ha preferito fuggire senza riuscire a compiere il suo intento criminale. Le indagini immediate condotte dai Carabinieri, basate sulla comparazione delle testimonianze e sull’analisi delle immagini provenienti dal sistema di videosorveglianza della farmacia, hanno portato all’identificazione del presunto responsabile dell’atto, il 35enne in questione.

