La startup Space2Earth vince il Premio Cambiamenti Sicilia 2024

Space2Earth, una startup con sede a Catania, ha trionfato nella finale regionale del Premio Cambiamenti 2024, tenutasi presso il Centro M.A.R.T.A. dell’Università Kore di Enna, aggiudicandosi così l’accesso alla finale nazionale che si terrà a Roma il 12 e 13 dicembre. Il Premio Cambiamenti, promosso dalla Cna e giunto alla sua ottava edizione, mira a valorizzare le nuove imprese innovative che, nei primi cinque anni di attività, hanno saputo reinterpretare le tradizioni locali, sostenere il territorio e la comunità, promuovere l’innovazione nei prodotti e nei processi e costruire il futuro.

Rappresentata da Antonio Matteo La Rocca e Paola Brafa, Space2Earth si occupa di agricoltura di precisione utilizzando dati satellitari per ridurre l’impatto ambientale delle coltivazioni. A Roma, Space2Earth concorrerà per il premio nazionale di 20.000 euro, mentre alla seconda e terza classificata andranno 5.000 euro ciascuna. Le vincitrici potranno inoltre beneficiare di voucher, incontri, servizi e strumenti offerti dalla Cna e dai partner. Al termine della competizione, le imprese avranno l’opportunità di partecipare a Cambiamenti OFF, un incontro con investitori di rilievo, e accederanno al Premio dei Premi organizzato dalla Fondazione Cotec.

La competizione regionale ha visto Bioresystem, azienda di Palermo rappresentata da Francesco Lo Presti e Bernardo Patella, classificarsi al secondo posto per il suo lavoro nel settore farmaceutico e biomedicale. Al terzo posto si è piazzata Watching Stars, azienda di Enna rappresentata da Elio Marrano, Salvatore Rinaldi e Giuseppe Rossino, impegnata nella digitalizzazione dei ricordi dei defunti.

Inoltre, sono state assegnate quattro menzioni speciali. A Samuele Montalto di Trapani è andato il riconoscimento Zero Infortuni per l’innovativo drone destinato a ricerca e soccorso. A Sofine di Siracusa, rappresentata da Paola Barrano, è stata conferita la menzione Top Innovation Company per lo sviluppo di fibre organiche. Sneark, azienda di Agrigento rappresentata da Calogero Romano, ha ricevuto la menzione Impatto Sociale per le sue calzature biodegradabili. Infine, Dynamica di Ragusa, guidata da Viviana Flavia Stefanini, è stata riconosciuta come Top Digital Company per l’impatto digitale nel settore agricolo. La giornata ha ospitato anche Next Lab, il meeting annuale dei giovani di Cna Sicilia, focalizzato sul tema del passaggio generazionale, presieduto dal presidente regionale Giampaolo Roccuzzo. L’evento è stato coordinato da Luca Iaia e Francesco Cuccia, rispettivamente coordinatore nazionale e regionale del Premio Cambiamenti.

Nello Battiato e Piero Giglione, rispettivamente presidente e segretario della Cna Sicilia, si sono congratulati con Space2Earth: “Quest’anno molte delle 70 aziende partecipanti si sono distinte per l’alto valore innovativo. Il nostro impegno è sostenere questi talenti per la crescita del tessuto produttivo siciliano”.

