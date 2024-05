Incidente mortale a Palermo, 38enne perde la vita con lo scooter

Un tragico incidente è avvenuto a Palermo ieri pomeriggio, con esiti fatali per un uomo di 38 anni. Samuele Fuschi è deceduto in seguito a un incidente sulla carreggiata in direzione Catania, all’altezza di Bonagia. Fuschi, lascia la moglie e quattro figli, viaggiava su uno scooter Honda Sh300, per il quale i soccorsi del 118 sono stati vani.

L’incidente ha suscitato interrogativi riguardo alla presenza di una buca sull’asfalto, ipotizzando che Fuschi potesse aver perso il controllo del mezzo a causa di essa. Tuttavia, esiste anche la possibilità che l’impatto dello scooter abbia ampliato la buca. Gli agenti dell’Infortunistica della Polizia Municipale stanno conducendo indagini per stabilire le cause precise.

L’incidente ha paralizzato il traffico, generando lunghe code lungo l’intera circonvallazione. La comunità è sconvolta da questa perdita e resta in attesa di ulteriori sviluppi sull’indagine in corso.

