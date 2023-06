Incidente tra Patti e Tindari, scontro frontale tra due auto, due feriti

Interventi di soccorso e interventi delle forze dell’ordine sul luogo dell’incidente.

Un grave incidente stradale si è verificato ieri intorno alle 22:15 lungo la strada che collega Patti a Tindari, nel Messinese. Due autovetture, una Mini Cooper e una Fiat 500 Abarth, si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe stato frontale e la Fiat 500, dopo l’impatto, ha finito contro un muretto, ribaltandosi e distruggendosi completamente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze, i carabinieri e i vigili del fuoco. Vista la gravità delle lesioni riportate da uno degli occupanti della Fiat 500 Abarth, è stato immediatamente richiamato l’elisoccorso, che ha trasportato il ferito grave al Policlinico di Messina. L’altro occupante dell’auto è stato invece portato all’ospedale Barone Romeo tramite ambulanza. Gli occupanti della Mini Cooper, invece, hanno riportato ferite lievi ma sono rimasti sotto shock.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della sezione radiomobile di Patti e i Vigili del Fuoco del distaccamento locale. Sono stati eseguiti tutti i rilievi necessari, le vetture incidentate sono state rimosse e l’intera strada è stata resa sicura.

© Riproduzione riservata.