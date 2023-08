Nuovi strumenti contro l’abbandono di rifiuti, 60 telecamere a Messina

Tecnologia al servizio dell’ambiente: telecamere di ultima generazione combattono l’abbandono dei rifiuti a Messina.

Il Comune di Messina affronta il problema dei rifiuti abbandonati con una nuova strategia tecnologica. Grazie a un partenariato con l’azienda Vitruvio, sono state installate 60 telecamere avanzate in tutta la città, potenziando il monitoraggio dei vigili urbani. L’azienda analizzerà le registrazioni e fornirà dati utili per sanzionare i trasgressori, promuovendo la responsabilità civica.

Il Comune di Messina ha lanciato un’offensiva contro l’abbandono illegale dei rifiuti, adottando una strategia tecnologica innovativa. In risposta al crescente problema dei rifiuti abbandonati in periferia e nei villaggi, il Comune ha deciso di intensificare i controlli attraverso l’installazione di telecamere avanzate.

In un’azione mirata a scoraggiare chi compie gesti incivili, l’amministrazione ha stretto una partnership sperimentale con l’azienda Vitruvio, con sede in Puglia. Questa collaborazione ha portato all’installazione di 60 fototrappole di ultima generazione in diverse zone della città. Le telecamere, integrate con il sistema di controllo vigente, andranno ad ampliare la rete di strumenti già a disposizione dei vigili urbani.

L’approccio innovativo di Vitruvio non si limita alla semplice registrazione delle infrazioni. Oltre a piazzare le telecamere nei punti strategici indicati dal Comune, l’azienda si occuperà anche dell’analisi delle registrazioni. Questo include l’identificazione delle porzioni di filmato rilevanti per confermare l’abbandono illecito, la raccolta dei dati relativi ai veicoli coinvolti e il contesto circostante.

L’obiettivo è semplificare il processo di sanzionamento da parte delle autorità. I dati raccolti verranno forniti direttamente alla Municipale, consentendo ai vigili di emettere multe con maggiore efficienza ed efficacia. L’azienda metterà a disposizione anche rapporti mensili sulle attività svolte e avvierà una campagna informativa sui social media per sensibilizzare i cittadini.

Questa iniziativa testimonia come la tecnologia possa essere sfruttata in modo intelligente per affrontare questioni di interesse pubblico. Le telecamere all’avanguardia rappresentano uno strumento cruciale nella lotta contro l’inquinamento visivo e ambientale, promuovendo al contempo una maggiore responsabilità civica.

