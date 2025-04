📽 Sicilia, Schifani annuncia due termovalorizzatori con fondi pubblici

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha rilasciato una dichiarazione in merito alla strategia adottata per affrontare la gestione dei rifiuti nell’isola, ponendo particolare attenzione al tema dei termovalorizzatori. Schifani ha evidenziato come, da tempo, la Regione sostenga un costo annuale superiore ai cento milioni di euro per esportare i rifiuti all’estero, dove vengono inceneriti. Una pratica definita insostenibile e non più tollerabile.

«Dobbiamo trasformare la difficoltà in un’opportunità e i termovalorizzatori rappresentano la soluzione più avanzata e sostenibile», ha affermato il presidente. Ha poi precisato che questi impianti saranno realizzati secondo standard tecnologici aggiornati, con un impatto ambientale definito nullo e con elevate garanzie di sicurezza per la popolazione.

Schifani ha inoltre reso noto che la realizzazione degli impianti sarà interamente finanziata con risorse pubbliche. A tal fine, sono stati stanziati 800 milioni di euro provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione.

Per assicurare trasparenza ed efficienza nella gestione delle gare, è stata coinvolta Invitalia come partner tecnico. È già stato sottoscritto un protocollo di vigilanza collaborativa con l’Autorità nazionale anticorruzione.

Nei prossimi giorni è prevista la pubblicazione del bando per l’elaborazione dei progetti di fattibilità . L’avvio dei lavori è previsto entro il mese di settembre del 2026, con una durata stimata di diciotto mesi.

