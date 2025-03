Nuovi parcometri in città: avviato il sistema di pagamento a Messina

A Messina è stato inaugurato il nuovo sistema di pagamento della sosta tramite parcometri. Il primo dispositivo, installato davanti alla sede del Rettorato, è stato presentato questa mattina alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello e della presidente di ATM, Carla Grillo. Il progetto prevede l’installazione di 45 parcometri, distribuiti nelle principali aree urbane e nei parcheggi di interscambio dello Zir e dell’Annunziata.

Le nuove macchinette, alimentate da pannelli fotovoltaici, garantiranno il servizio 24 ore su 24 e consentiranno non solo il pagamento della sosta ma anche l’acquisto di biglietti e il rinnovo degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale. Il vicesindaco Mondello ha sottolineato l’importanza di questo intervento nel contesto di un sistema di mobilità integrato, dichiarando: “Dal 2018 lavoriamo per un trasporto efficiente e moderno, incentivando l’uso dei mezzi pubblici senza penalizzare chi utilizza l’auto privata”.

Anche la presidente di ATM, Carla Grillo, ha evidenziato i vantaggi dell’iniziativa, spiegando che il sistema sarà facilmente accessibile a tutti, compresi coloro che trovano difficoltà nell’uso delle app per il pagamento. “I nuovi parcometri semplificheranno il processo di pagamento, accettando sia monete che carte di credito, e saranno totalmente alimentati da energia solare”, ha dichiarato Grillo.

I dispositivi verranno posizionati in punti strategici della città, tra cui viale San Martino, via Tommaso Cannizzaro, via Del Vespro, via San Filippo Bianchi, via Consolato del Mare, via Gasparro, Piazza del Popolo e diverse vie centrali come via Dei Mille, via Risorgimento, via Centonze, via Giordano Bruno, via Ghibellina, via Cesare Battisti, via Ugo Bassi e via Natoli. Inoltre, alcuni parcometri saranno collocati nei parcheggi di interscambio presso lo Zir, il capolinea del tram “Museo” e l’Annunziata Ovest.

