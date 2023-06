Lentezza lavori della rotonda di Sant’Anna: inevitabile caos estivo

Cittadini preoccupati per il rallentamento dei lavori alla rotonda di Sant’Anna.

Cusmano: “È necessario che i sindaci di Piraino e Brolo si facciano sentire forte e chiaro.”

La costruzione della rotonda di Sant’Anna sta causando un’ondata di malcontento a causa della lentezza nell’avanzamento dei lavori da parte dell’impresa appaltatrice. Non si tratta di un fenomeno atmosferico – afferma il capo gruppo di “Noi che amiamo Piraino” Diego Cusmano – ma di una situazione che sta preoccupando i cittadini, specialmente in vista dell’arrivo dell’estate, quando la rotonda sarà presa d’assalto da bagnanti, vacanzieri e turisti diretti alla spiaggia attraverso la strada nazionale.

La prospettiva di un’estate caotica è dietro l’angolo se l’accesso al mare attraverso il collegamento tra la strada nazionale e la via Del Sole rimarrà chiuso. Durante le ore più calde, lunghe code di automobili renderanno il traffico insostenibile. È necessario che i sindaci di Piraino e Brolo si facciano sentire forte e chiaro, rivolgendo le loro lamentele alla committenza, alla direzione dei lavori e ai responsabili del progetto. Solo così potranno evidenziare la gravità della situazione e pretendere che i lavori siano eseguiti con maggiore tempestività.

Se non sarà possibile completare i lavori entro il prossimo mese di giugno, diventerà indispensabile valutare la sospensione dell’esecuzione dei lavori nei mesi di luglio e agosto, qualora le condizioni tecniche e legali lo permettano. In questo modo, durante tale periodo – conclude Cusmano – il collegamento tra la Via del Sole e la strada nazionale potrebbe essere riaperto al traffico, alleviando così la congestione stradale.

© Riproduzione riservata.