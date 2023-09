All’Istituto Merendino di Brolo “Regaliamo un Sorriso”

di Maria Cristina Miragliotta – All’Istituto d’Istruzione Superiore Merendino di Brolo, diretto dalla prof.ssa Maria Ricciardello, il progetto “Regaliamo un Sorriso” è un esempio di Service Learning, una metodologia didattica che mette l’apprendimento al servizio della comunità permettendo agli studenti di sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla comunità.

Il progetto coinvolge diversi soggetti e nasce grazie all’intuizione e alla collaborazione tra il dott. Giacinto Marra, Presidente dell’Associazione di Odontoiatria solidale “Missione di speranza e carità” -”La casa del sorriso di Paul Harris”, e Antonio Traviglia, odontotecnico, docente ed esperto esterno all’Istituto Merendino.

L’obiettivo è regalare un sorriso a chi non può permetterselo, migliorando al contempo le competenze dei ragazzi e preparandoli per il mondo lavorativo.

Il sorriso, in questo caso, è quello dei più bisognosi, degli “ultimi”, che don Pino Vitrano accoglie continuando la missione di Frate Biagio Conte nel centro “Missione di speranza e carità”.

I volontari dell’Associazione di Odontoiatria solidale inviano le impronte dentali digitali o analogiche, che vengono utilizzate durante le esercitazioni degli studenti in laboratorio per creare impianti dentali.

Le protesi realizzate dagli studenti vengono poi impiantate a chi altrimenti non avrebbe potuto permettersi cure odontoiatriche.

Questa iniziativa pedagogica è capace quindi di migliorare le abilità e le competenze degli studenti in quanto inseriti in un contesto reale e, al tempo stesso, potenziare i valori di cittadinanza attiva, come l’aiuto, la condivisione e la solidarietà.

© Riproduzione riservata.