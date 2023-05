Messina, stop al processo di convenzione Policlinico-Papardo

La Uil-Fpl ferma la convenzione Policlinico-Papardo: un varco aperto nella Commissione Sanità.

La linea della Uil-Fpl ha ottenuto uno stop al processo di firma della convenzione tra il Policlinico e l’A.O. Papardo, grazie all’intervento della Sesta Commissione Sanità. Secondo quanto dichiarato da Livio Andronico, segretario generale della Uil-Fpl Messina, e Corrado Lamanna, responsabile provinciale dell’area medica, la convenzione avrebbe violato la normativa contrattuale e compromesso l’autonomia gestionale dell’azienda ospedaliera.

La convenzione, che prevedeva la copertura dei posti vacanti dei direttori di Struttura Complessa e dei dirigenti medici attraverso l’Università di Messina, senza rispettare le procedure concorsuali, è stata ritenuta nulla per vizi procedurali durante l’audizione della Sesta Commissione Sanità. Il presidente della commissione, l’onorevole Giuseppe Laccoto, ha preso questa decisione dopo aver ascoltato le dichiarazioni della Uil-Fpl.

La Uil-Fpl si è mostrata soddisfatta per lo stop al processo di firma della convenzione, ma ha espresso riserve in attesa delle decisioni dell’Assessorato Regionale alla Salute. È stata evidenziata l’incongruenza di alcune organizzazioni sindacali che, durante la stessa riunione, hanno sostenuto la convenzione, elogiando l’operato del manager. La Uil-Fpl ha ringraziato i politici presenti all’audizione per il loro supporto e ha sottolineato l’importanza di mantenere lo stato di agitazione del personale e di intraprendere le opportune iniziative sindacali, compresa la denuncia per attività antisindacale nei confronti del commissario straordinario.

La denuncia sarà avviata nel più breve tempo possibile per tutelare i dirigenti medici dell’A.O. Papardo che, a causa di questa convenzione, avrebbero subito penalizzazioni sia nella loro professionalità che nelle prospettive di carriera.

La decisione della Sesta Commissione Sanità rappresenta un momento di svolta nella vicenda della convenzione Policlinico-Papardo, ma resta da vedere quali saranno le conseguenze e le future decisioni dell’Assessorato Regionale alla Salute in merito a questa questione.

