Incidente a Palermo: 69enne perde la vita travolto da un’auto

Emanuele Leto, un uomo di 69 anni, ha perso la vita in un incidente mortale avvenuto ieri sera in via San Filippo. Mentre attraversava la strada, vicino alle strisce pedonali, è stato brutalmente investito da una Lancia Y guidata da un giovane di 24 anni.

Il dramma si è consumato sotto gli occhi attoniti dei presenti. Leto è stato subito soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza al Civico in condizioni critiche. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Le circostanze dell’incidente sono al centro di un’inchiesta condotta dalla polizia municipale della sezione infortunistica. Il conducente dell’auto potrebbe essere accusato di omicidio stradale, una situazione che getta un’ombra di tristezza su questa tranquilla comunità. La vittima, Emanuele Leto, era un cittadino rispettato e amato dalla comunità locale.

© Riproduzione riservata.