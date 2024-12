Consulta studentesca di Messina, eletti i nuovi rappresentanti

A Messina, l’inizio delle attività della Consulta Provinciale degli Studenti segna un momento cruciale per la rappresentanza studentesca. Lo scorso 21 novembre si sono tenute le elezioni per designare le cariche di Presidente e Vicepresidente di questo organismo.

Una significativa novità riguarda la nomina di Giacomo Lupò, studente del Liceo “E. Ainis” di Messina, che assume la presidenza della Consulta provinciale e, contestualmente, il ruolo di Presidente del Coordinamento regionale delle Consulte studentesche siciliane. Si tratta di un incarico di grande rilevanza, che unisce soddisfazione e responsabilità.

Questa mattina, Lupò, accompagnato dal Vicepresidente Davide Spinella del Liceo “Medi” di Barcellona, è stato ricevuto presso l’Ufficio di Ambito Territoriale di Messina. Ad accoglierli erano presenti il Dirigente, professor Leon Zingales, e le professoresse Agata Tringali e Mariacristina Costanzo dell’Ufficio per l’Autonomia scolastica.

L’incontro si è svolto in un clima di dialogo e collaborazione. I giovani rappresentanti hanno illustrato le iniziative programmate per l’anno scolastico 2024/25, mostrando entusiasmo e determinazione. Inoltre, i responsabili scolastici hanno fornito loro spunti utili per stimolare il confronto con gli studenti e i Dirigenti scolastici della provincia.

L’attività della Consulta si propone di dare voce alla popolazione studentesca, promuovendo progetti condivisi e valorizzando il ruolo degli studenti come parte attiva della comunità scolastica.

