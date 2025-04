Scuole e Ragioneria: Zingales e Ragusa, focus su criticità gestionali

Un confronto istituzionale si è tenuto tra Leon Zingales, Dirigente dell’Ufficio VII dell’Ambito Territoriale di Messina dell’Ufficio Scolastico Regionale, e Sabrina Ragusa, Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina. L’incontro, al quale hanno preso parte anche i funzionari responsabili dei settori coinvolti, è stato finalizzato al miglioramento della gestione amministrativa e finanziaria delle scuole del territorio, con particolare attenzione all’ottimizzazione delle procedure che regolano i rapporti tra gli istituti scolastici e la Ragioneria.

Durante la riunione, svoltasi in un contesto improntato alla collaborazione istituzionale, sono stati analizzati aspetti critici delle attuali procedure, con l’obiettivo di identificare soluzioni operative efficaci e condivise. Il dott. Leon Zingales ha sottolineato che “l’importanza della collaborazione con la Ragioneria è fondamentale per il rispetto delle tempistiche e per il benessere del personale scolastico”. La direttrice Sabrina Ragusa ha ribadito la solidità della cooperazione tra i due enti, definendola essenziale per garantire il corretto svolgimento delle attività amministrative delle scuole.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto utile anche per pianificare una serie di incontri periodici con le scuole, con l’intento di aggiornare in modo continuativo il personale amministrativo coinvolto nei processi. Tale pianificazione si pone come uno strumento strategico per rafforzare il coordinamento tra uffici e migliorare l’efficienza della macchina amministrativa scolastica.

