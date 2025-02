Messina, accordo tra Consulenti del Lavoro e Centro per l’impiego

Adamo: «Nuove politiche per l’occupazione nel territorio». Un nuovo protocollo d’intesa è stato sottoscritto tra il Consiglio provinciale dei Consulenti del Lavoro e il Centro per l’impiego con l’obiettivo di migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, semplificare le procedure burocratiche e rafforzare la comunicazione tra cittadini, consulenti e istituzioni.

L’accordo è stato firmato al termine di un convegno organizzato dal Consiglio provinciale dei Consulenti del Lavoro, in collaborazione con Inps, Inail, Camera di Commercio e Centro per l’impiego, nella Sala Consiliare della Camera di Commercio. L’evento ha approfondito le strategie per favorire l’occupazione e implementare nuove politiche di inserimento lavorativo.

Il presidente del Consiglio provinciale dei Consulenti del Lavoro, Maurizio Adamo, ha sottolineato che «il protocollo è frutto di un lavoro di mesi e permetterà l’attivazione di politiche efficaci per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro». Secondo Adamo, uno degli aspetti più rilevanti riguarda il ruolo del Centro per l’impiego, che fornirà un’attestazione dello stato di disoccupazione valida su tutto il territorio nazionale, facilitando la gestione della scheda anagrafica professionale e della dichiarazione di immediata disponibilità.

Un ulteriore impulso alla digitalizzazione del Centro per l’impiego è stato evidenziato dal direttore Giacomo De Francesco, che ha illustrato le modalità di candidatura tramite mail o canali social, strumenti che stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nel processo di ricerca del lavoro. «Chi cerca occupazione – ha dichiarato – può accedere ai nostri servizi anche senza Spid». De Francesco ha poi raccontato l’esperienza dei recruiting day, incontri organizzati per mettere in contatto aziende in cerca di personale e potenziali lavoratori.

L’incontro ha visto anche l’intervento della segretaria della Camera di Commercio, Paola Sabella, che ha ribadito la necessità di monitorare costantemente il rapporto tra formazione, domanda e offerta di lavoro, promuovendo politiche di confronto attivo.

Il direttore provinciale dell’Inps, Gaetano Minutoli, ha posto l’attenzione sulla necessità di ampliare la base occupazionale per contrastare il calo demografico, sottolineando l’importanza di interventi strutturali a lungo termine.

Il tema del reinserimento lavorativo degli infortunati è stato affrontato dall’Inail, con un approfondimento curato da Concetta Lombardo. La dirigente provinciale Maria Giovanna Costanza ha evidenziato che «garantire la continuità lavorativa significa garantire dignità al lavoratore».

Cettina Scaffidi Militello, componente della giunta della Camera di Commercio e consulente del lavoro, ha definito il protocollo un punto di partenza, auspicando un maggiore coinvolgimento dei giovani nel mercato del lavoro.

