La Sicilia affronta gli incendi: 532 nuovi volontari nella Protezione Civile

La Regione Siciliana si prepara a fronteggiare la stagione degli incendi con un vantaggio significativo. Grazie all’adesione di 532 nuovi volontari specializzati nell’estinzione dei focolai e altri 177 formati per promuovere la cittadinanza attiva e la riduzione dei rischi, la campagna antincendio del 2024 gode di un sostegno rafforzato.

I partecipanti ai corsi organizzati dal dipartimento della Protezione Civile regionale durante il 2023 si uniranno alle squadre operative per fornire supporto al Corpo Forestale della Regione Siciliana e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La cerimonia di consegna degli attestati si è tenuta nell’auditorium “Antonio Scelfo” dell’Università Kore di Enna, con la presenza del presidente della Regione Renato Schifani, dell’assessore regionale al Territorio e Ambiente Elena Pagana, del dirigente generale della Protezione Civile regionale Salvatore Cocina e del comandante del Corpo Forestale Giuseppe Battaglia.

Renato Schifani ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e della tempestività degli interventi nella prevenzione e nel contrasto del rischio incendi, annunciando un inizio anticipato della campagna antincendio rispetto agli anni precedenti.

L’assessore Pagana ha elogiato il Corpo Forestale della Regione Siciliana e ha evidenziato i benefici derivanti da un sistema di Protezione Civile sempre più attento ed efficace, sottolineando il contributo fondamentale del volontariato nel contrasto agli incendi boschivi.

I corsi, finanziati con fondi regionali ed europei, sono stati organizzati in base ai nuovi standard operativi e formativi regionali, con l’obiettivo di fornire ai volontari gli strumenti necessari per gestire il fuoco in modo adeguato, minimizzando i rischi per la loro sicurezza e quella degli altri.

La campagna antincendio di quest’anno vedrà anche il potenziamento del parco mezzi, con l’acquisto di 31 nuovi mezzi pick-up, di cui 13 dotati di idrovore, destinati alle associazioni di volontariato specializzate.

Maristella Ridolfo, responsabile della Quater formazione, ha evidenziato che la consegna degli attestati ai nuovi volontari rappresenta un passo avanti nella preparazione e nella capacità di risposta della Protezione Civile siciliana di fronte alle sfide ambientali.

In sintesi, l’adesione di 532 nuovi volontari della Protezione Civile e il potenziamento del parco mezzi rappresentano un decisivo rafforzamento delle capacità di prevenzione e intervento contro gli incendi boschivi in Sicilia.

