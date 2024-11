Airgest, il “Vincenzo Florio” supera il milione di passeggeri annuali

L’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi celebra un nuovo traguardo, registrando per il secondo anno consecutivo un milione di passeggeri. Tale risultato, previsto nel piano industriale dell’infrastruttura, è stato raggiunto con il volo Ryanair proveniente da Torino delle 19:55, segnando un momento di stabilità e crescita per lo scalo.

Salvatore Ombra, presidente di Airgest, ha attribuito questo successo alla dedizione dei dipendenti di Airgest, al supporto della Regione Siciliana e alla fedeltà dei trapanesi. “La solidità dello scalo è una garanzia di benessere per tutta la provincia di Trapani”, ha dichiarato Ombra, evidenziando come questo obiettivo non fosse scontato. Ha sottolineato il ruolo fondamentale del personale, che ha contribuito a rilanciare lo scalo in un momento critico. L’aeroporto, solo cinque anni fa, aveva infatti raggiunto uno dei punti più bassi della sua storia, destando preoccupazioni per il futuro.

Un contributo essenziale è stato offerto dalla Regione Siciliana, socio di maggioranza della struttura. Ombra ha sottolineato: “Le compagnie aeree sono state la base imprescindibile di questo risultato, ma il vento che ha permesso di volare così in alto è stata ed è la Regione Siciliana, che, per volontà del presidente Renato Schifani e della sua giunta, ha sostenuto la sua infrastruttura strategica”.

La Regione ha infatti destinato fondi importanti per il rilancio dell’aeroporto, rafforzando l’infrastruttura e favorendo così un ritorno economico significativo per il territorio circostante.

Guardando al futuro, Ombra ha annunciato che Airgest è già al lavoro su un nuovo piano di investimenti, con l’obiettivo di completare gli interventi entro dicembre 2026. “Abbiamo da poco affidato la progettazione di opere infrastrutturali per oltre 13 milioni di euro, grazie ai fondi FSC e alla collaborazione con l’assessorato Infrastrutture della Regione Siciliana”, ha spiegato Ombra. Questi interventi mirano a rendere l’aeroporto più moderno e funzionale, ponendo come obiettivo l’incremento del traffico per la stagione Summer 2025 e la consolidazione dei numeri per gli anni a venire.

