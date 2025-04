🌦 Weekend con cieli sereni in Sicilia, possibili piogge per Pasquetta

Durante il fine settimana pasquale, le condizioni meteorologiche nel Sud Italia saranno influenzate da una rimonta dell’alta pressione, che favorirà una fase di stabilità atmosferica soprattutto in Calabria, Sicilia e Campania. Sabato è attesa una giornata prevalentemente soleggiata su tutto il territorio, con cieli sereni o poco nuvolosi. Alcuni addensamenti nuvolosi potranno manifestarsi nelle prime ore del mattino, in particolare lungo le fasce costiere e sulle zone interne, ma senza fenomeni significativi.

Le temperature si manterranno miti, grazie all’influenza dell’anticiclone e a un progressivo aumento termico. I venti saranno deboli, inizialmente da nord-est, in successiva rotazione dai quadranti sud-occidentali. Il livello dello zero termico si attesterà attorno ai 3600 metri. I bacini marittimi si presenteranno con moto ondoso generalmente contenuto: Canale di Sicilia e Basso Tirreno mossi, mentre il Mare di Sicilia risulterà poco mosso.

Nella giornata di domenica, la pressione atmosferica continuerà a garantire condizioni di tempo stabile su tutte le aree monitorate. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso lungo i litorali tirrenico, ionico e meridionale, così come nelle aree interne. Sull’Appennino, la nuvolosità risulterà inizialmente scarsa, con tendenza all’aumento dal pomeriggio. I venti soffieranno ancora debolmente da nord-est, con lieve rotazione interna. Lo zero termico scenderà leggermente, portandosi sui 3300 metri. Il mare si manterrà generalmente poco mosso, fatta eccezione per il Canale, che sarà mosso.

A partire da lunedì, le condizioni atmosferiche subiranno un cambiamento. L’indebolimento dell’anticiclone consentirà l’ingresso di correnti umide, determinando un incremento della copertura nuvolosa già dalle ore pomeridiane. Sui litorali tirrenici e sulle zone interne si prevedono rovesci anche a carattere temporalesco, in attenuazione nel corso della serata. Sulle coste ioniche e meridionali si assisterà a un graduale aumento delle nubi con possibilità di piogge deboli in serata.

Anche sull’Appennino la nuvolosità aumenterà nel pomeriggio con precipitazioni sparse. I venti, deboli, ruoteranno dai quadranti nord-occidentali verso sud-est. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3100 metri. Il Canale e il Mare di Sicilia risulteranno mossi, mentre il Basso Tirreno passerà da poco mosso a mosso. – Fonte 3Bmeteo.

