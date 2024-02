Inchiesta chiusa su estorsione teatro Mandanici: due indagati

L’inchiesta preliminare condotta dal procuratore Giuseppe Verzera e dal suo sostituto Luca Gorgone ha giunto alla conclusione, con l’informazione di garanzia notificata a due soggetti sotto indagine. Si tratta di Pietro Maggio, 63 anni, dipendente del Comune e ex custode del teatro comunale, difeso dall’avvocato Giuseppe Lo Presti, e Francesco Matteo Marchetta, 60 anni, titolare della ditta “MM Security srl”, assistito dagli avvocati Marilena Lopes e Mirko La Martina.

I due indagati, sottoposti alla misura cautelare dei domiciliari il 22 settembre 2023 dai carabinieri, hanno visto revocata la misura dopo soli 4 giorni dal gip, per la cessazione delle esigenze cautelari. Sono accusati, in concorso, di tentata estorsione nei confronti della direttrice di una scuola di ballo, dalla quale avrebbero richiesto somme aggiuntive per l’utilizzo del Teatro Mandanici, non previste dal regolamento comunale.

Dalle indagini dei Carabinieri e dalle intercettazioni ambientali emerge che Maggio e Marchetta avrebbero gestito il teatro come se fosse di loro proprietà, imponendo costi aggiuntivi per servizi non richiesti, contrariamente a quanto stabilito dal regolamento. La giovane direttrice della scuola di danza ha opposto coraggiosamente resistenza alle pressioni indebite, denunciando l’accaduto.

La vicenda ha origine dalle azioni di Marchetta, titolare della “MM Security srl”, incaricato dal Comune di fornire i servizi tecnici del teatro senza oneri aggiuntivi per i concessionari, e di Maggio, dipendente comunale che avrebbe cooperato con lui.

