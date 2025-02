Controlli su sicurezza e lavoro, a Bronte operazione della Polizia

Nel comune di Bronte, la Polizia di Stato ha condotto una serie di controlli su attività commerciali, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” di Catania, della Polizia Locale, dell’Ispettorato territoriale del Lavoro e dello S.PRE.S.A.L. L’operazione, coordinata dalla Questura di Catania, ha interessato quattro esercizi: due bar, una sala giochi e un’attività tessile artigianale.

Durante l’ispezione presso quest’ultima, il personale dello S.PRE.S.A.L. ha rilevato l’assenza di segnalazione delle uscite di emergenza, chiedendo ulteriori documenti per approfondire la verifica. Il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, con la presunzione d’innocenza garantita fino a eventuale condanna definitiva.

L’Ispettorato del Lavoro ha individuato tre lavoratori irregolari, elevando una sanzione di 2.500 euro e disponendo la sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione della posizione. Parallelamente, la Polizia Locale ha multato i gestori di due bar per mancata esposizione di prezzi e orari, riservandosi ulteriori verifiche sulla documentazione richiesta.

L’operazione ha portato all’identificazione di 135 persone, di cui 22 con precedenti, e al controllo di 45 veicoli, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza e della legalità sul territorio.

