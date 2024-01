Grande successo a Gioiosa Marea per la serata di Capodanno

La serata di Capodanno a Gioiosa Marea è stata un successo, con numerosi giovani che hanno goduto di ottima musica e un’organizzazione impeccabile.

La serata di Capodanno a Gioiosa Marea è stata un autentico trionfo. I giovani del luogo, e non solo, si sono riuniti per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con grande entusiasmo. La musica di alta qualità ha intrattenuto i presenti per tutta la notte, creando un’atmosfera festosa.

L’organizzazione dell’evento è stata lodata da tutti i partecipanti. Gli addetti alla sicurezza hanno garantito che tutto si svolgesse senza intoppi, mentre i servizi di ristorazione hanno fornito cibo e bevande di alta qualità. La serata è stata un esempio di come un evento possa essere gestito in modo efficiente e piacevole per tutti.

Il sindaco di Gioiosa Marea, Giusi La Galia, ha presenziato all’evento e ha espresso la sua soddisfazione per la riuscita della serata. Ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo evento e ha auspicato che il nuovo anno porti prosperità e felicità a tutti i cittadini.

© Riproduzione riservata.