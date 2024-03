Dolori addominali nei bambini: iniziativa europea a Messina

Messina è al centro di un progetto europeo per affrontare i dolori addominali funzionali nei bambini, fenomeno comune ma spesso trascurato. Circa il 30% dei bambini tra i 4 e i 12 anni soffre di questi dolori senza cause specifiche, generando costi e disagi per famiglie e sistema sanitario. Il Presidente della Società Italiana di Gastroenterologia Pediatrica, il Prof. Claudio Romano, sottolinea l’importanza di un approccio bio-psicosociale per affrontare questa problematica, che va oltre le cure mediche tradizionali.

Un bambino con dolori addominali funzionali può costare fino a 7mila euro all’anno in spese mediche dirette e indirette. Tuttavia, l’attuale organizzazione sanitaria spesso non consente ai pediatri di dedicare il tempo necessario a questi casi. Per risolvere questa situazione, è stato avviato un progetto europeo con l’obiettivo di sensibilizzare operatori sanitari, genitori e responsabili delle politiche giovanili sull’importanza di affrontare i dolori addominali funzionali nei bambini.

Il progetto prevede incontri informativi in tutta Italia, coordinati dal Centro di Gastroenterologia Pediatrica di Messina, per diffondere una cultura dell’ascolto e della presa in carico dei bambini affetti da questo problema.

Il Prof. Romano evidenzia l’importanza di questo impegno che posiziona l’Università di Messina e il Policlinico al centro dell’Europa, annunciando un evento internazionale a Messina entro la fine dell’anno.

Il progetto, il primo del suo genere, mira a migliorare la consapevolezza e la comprensione del fenomeno e a integrare i risultati ottenuti in Italia con quelli a livello europeo.

