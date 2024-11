Marijuana e Crack nell’armadio, arrestato 22enne di origini senegalesi

La Polizia di Stato di Catania prosegue le operazioni mirate a prevenire e contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Il Questore di Catania ha disposto una serie di interventi mirati in diverse aree cittadine, con particolare attenzione ai quartieri storici.

Durante un controllo effettuato dagli agenti della Sezione Criminalità Straniera e Prostituzione della Squadra Mobile, un giovane di 22 anni, catanese di origini senegalesi, è stato sorpreso in possesso di droga. Il fermo è avvenuto nel quartiere San Berillo, dove il giovane è stato notato in atteggiamenti sospetti. Gli agenti lo hanno visto seduto su una sedia, con un comportamento nervoso, come in attesa di qualcuno. Alla vista della polizia, il 22enne ha tentato di disfarsi di due buste e di un bicchiere, ma il gesto non è passato inosservato.

Nel materiale abbandonato, i poliziotti hanno trovato 30 grammi di marijuana e 1,5 grammi di crack. Successivamente, è stata effettuata una perquisizione personale, durante la quale è stato rinvenuto un borsello contenente alcune centinaia di euro in banconote di piccolo taglio, ritenute frutto dell’attività illecita.

Un’ulteriore perquisizione presso l’abitazione del giovane, situata nel centro storico, ha portato al rinvenimento di una busta con oltre 20 grammi di marijuana nascosta nell’armadio e di 1500 euro occultati sotto il materasso.

Anche questa somma, suddivisa in banconote di diverso taglio, è stata ritenuta provento dello spaccio, considerato che il giovane non svolge alcuna attività lavorativa.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, e il 22enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Attualmente è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁