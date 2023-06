Indennità del sindaco di Barcellona, Forza Italia scrive alla Corte dei Conti

Aumento delle indennità nel Comune di Barcellona: richieste di valutazione alla Corte dei Conti.

Un’analisi approfondita della delibera di Giunta, firmata dal Sindaco Calabró, conferma le perplessità espresse in merito a una scelta considerata inopportuna, che avrà un impatto sulle già disastrate casse del Comune. Le giustificazioni fornite dal Sindaco non trovano riscontro nei numeri e nelle certezze normative, come si evince dalla decisione di aumentare le indennità in un momento di estrema difficoltà finanziaria per il nostro Comune.

Né il clamore mediatico né le azioni del gruppo di Forza Italia sono state sufficienti a frenare la determinazione del Sindaco Calabró nell’aumentare la propria indennità. Pertanto, l’unica opzione rimasta è sottoporre l’atto alle autorità contabili per valutare l’impatto degli aumenti sul bilancio comunale, con particolare attenzione agli anni 2022 e 2023, che sono stati caratterizzati da una grave crisi economica.

Domani, lunedì 5 giugno, verranno presentate e inviate le richieste alla Corte dei Conti e al Collegio dei revisori, al fine di valutare le conseguenze finanziarie di tali aumenti e la loro fattibilità in un Ente che versa in deficit. È evidente che le somme destinate al raddoppio delle indennità saranno prelevate interamente dalle casse comunali.

È altrettanto evidente che la Regione interverrà solo parzialmente per il periodo successivo all’entrata in vigore della legge, quindi le somme già incassate dal Sindaco e dalla Giunta per il 2022 peseranno esclusivamente sulle tasche dei cittadini di Barcellona. La scelta del Sindaco di aumentare le proprie indennità suscita imbarazzo e preoccupazione dal punto di vista sociale e politico.

Sarà compito della Corte dei Conti e del Collegio dei revisori valutare la regolarità o irregolarità contabile e la compatibilità con la situazione finanziaria del Comune di Barcellona. Forza Italia è stata espulsa dal Sindaco a causa della loro opposizione a questa decisione controversa.

