Inaugurazione di una nuova area fitness all’aperto a San Giorgio

Domenica 6 ottobre, a San Giorgio, sarà inaugurata una nuova area fitness all’aperto situata nelle immediate vicinanze del parco giochi lungo il lungomare. La nuova installazione è stata progettata per favorire l’attività fisica all’aperto, offrendo strutture dedicate sia agli esercizi a corpo libero sia all’allenamento funzionale. Tale spazio non sarà solo un luogo dedicato al benessere fisico, ma anche un punto di aggregazione per la comunità locale, promuovendo l’incontro e la socializzazione tra i cittadini.

L’evento di apertura, fissato per le ore 16:30, sarà arricchito dalla presenza di due figure di rilievo nel settore dell’attività fisica e del benessere. Il professor Pietro Lisi, noto esperto in educazione fisica, e la dottoressa Brigitta Garito, professionista nel campo delle scienze motorie, guideranno i partecipanti attraverso una dimostrazione pratica. Durante l’incontro, i due specialisti illustreranno il corretto utilizzo delle attrezzature messe a disposizione nell’area fitness, fornendo consigli utili su come ottenere i migliori risultati dall’allenamento e mantenere un corretto approccio alla salute fisica.

L’iniziativa rappresenta un passo importante per l’incremento delle attività sportive e ricreative nella cittadina, con l’intento di incoraggiare uno stile di vita sano e attivo. L’amministrazione comunale ha sostenuto fortemente la realizzazione di questa area fitness, che si prevede diventi un punto di riferimento non solo per gli appassionati di sport, ma anche per tutti coloro che desiderano trascorrere del tempo all’aria aperta, dedicandosi al proprio benessere fisico.

