Falso tra le bancarelle: 2.000 articoli falsi sequestrati alla fiera

Operazione della Guardia di Finanza a Catania contro la vendita di merce contraffatta nelle aree limitrofe alla storica “fera o luni”. I militari del Comando Provinciale etneo hanno eseguito un intervento in via Teocrito, dove sono stati sequestrati circa 2.000 articoli esposti per la commercializzazione su una postazione ambulante.

L’attività ispettiva, condotta dai finanzieri del I Gruppo Catania, ha riguardato un esercente al dettaglio su area pubblica, risultato titolare di nazionalità bengalese. Nel corso del controllo sono stati rinvenuti numerosi prodotti recanti marchi riprodotti senza autorizzazione. Tra gli articoli sottoposti a sequestro figurano accessori per smartphone, cuffie, cover, portachiavi e giocattoli, riportanti segni distintivi riconducibili a brand noti quali Apple, JBL, Lilo e Stitch, Super Mario, Pokemon, Nike, Adidas, Gucci, Louis Vuitton e Labubu.

Secondo quanto accertato, la merce era esposta per la vendita al pubblico e presentava caratteristiche tali da configurare la contraffazione dei marchi registrati. L’intervento rientra nell’ambito delle attività di contrasto alla diffusione di prodotti falsi, intensificate nei pressi dell’area mercatale cittadina.

Il responsabile è stato segnalato all’Autorità giudiziaria e deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di «introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi» e di «ricettazione».

