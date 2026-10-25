Messina, muore a 43 anni dopo un intervento: tre medici indagati

La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta sulla morte di Antonino De Domenico, 43 anni, deceduto dopo essere stato sottoposto a un intervento di chirurgia bariatrica al Policlinico di Messina. L’operazione, finalizzata alla perdita di peso, era stata eseguita lo scorso 8 ottobre. L’uomo, che lascia quattro figli, era affetto da diabete.

Secondo quanto emerso, De Domenico aveva concordato l’intervento con lo specialista che lo seguiva. Dopo la prima operazione, le sue condizioni avrebbero reso necessari altri tre interventi chirurgici, prima del decesso.

I familiari hanno presentato una denuncia ai Carabinieri per chiedere che venga fatta chiarezza sulle circostanze della morte e sull’eventuale sussistenza di responsabilità sanitarie.

A seguito della denuncia, la Procura ha avviato gli accertamenti e disposto l’iscrizione nel registro degli indagati di tre medici, assistiti dai legali Salvatore Santonocito, Emanuele Puglisi e Nino Favazzo. L’iscrizione costituisce un atto dovuto nell’ambito delle indagini e non implica l’accertamento di responsabilità.

Un contributo alla ricostruzione dei fatti potrà arrivare dall’autopsia, eseguita dai medici legali Marco Torrisi e Giuseppe Siragusa, incaricati dal sostituto procuratore Massimo Trifirò. Gli esiti dell’esame saranno determinanti per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali collegamenti con le procedure chirurgiche effettuate.

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