Il vicesindaco di Sant’Agata Militello Calogero Pedalà aderisce alla Lega

Il processo di espansione della Lega in Sicilia registra un ulteriore sviluppo con l’ingresso nel partito di Calogero Pedalà, vicesindaco di Sant’Agata Militello. L’adesione è stata ufficializzata nel corso di un incontro a cui hanno preso parte il commissario regionale della Lega, senatore Nino Germanà, e il deputato all’Assemblea Regionale Siciliana Pippo Laccoto.

Germanà ha sottolineato l’importanza di questa adesione nel quadro della strategia di crescita del partito nell’isola e a livello nazionale. “L’ingresso di Pedalà è emblematico del progetto che la Lega sta portando avanti in Sicilia e in tutta Italia, aprendosi a nuovi amministratori moderati”, ha dichiarato. Il commissario regionale ha evidenziato inoltre il significativo numero di adesioni raccolte negli ultimi mesi, segno dell’interesse suscitato dalla Lega tra gli amministratori locali. “Da quando ricopro questo incarico, abbiamo registrato oltre 400 adesioni di amministratori siciliani, un dato che conferma l’attenzione del partito per le esigenze dei territori”, ha aggiunto. Germanà ha infine ribadito l’impegno della Lega, sotto la guida di Matteo Salvini, nel promuovere la crescita economica del Mezzogiorno e della Sicilia.

Anche il deputato regionale Pippo Laccoto ha accolto con favore l’ingresso di Pedalà nel partito, definendolo una “adesione qualificante”. “Pedalà è un amministratore di grande esperienza e capacità, perfettamente in linea con lo spirito pragmatico della Lega. Un dialogo costruttivo con gli amministratori locali è essenziale per trasformare le istanze territoriali in azioni politiche efficaci”, ha dichiarato Laccoto.

Il vicesindaco Pedalà ha spiegato le ragioni della sua scelta politica, sottolineando la coerenza con il proprio percorso amministrativo e i rapporti di fiducia instaurati con la classe dirigente del partito. “Aderire alla Lega significa intraprendere un cammino politico in sintonia con la mia storia personale. Sono convinto che si possa lavorare in squadra per affrontare con determinazione le problematiche del territorio e dare risposte concrete alla comunità di Sant’Agata Militello e ai Nebrodi”, ha affermato.

