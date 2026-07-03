Gioiosa Marea «Paghiamo la Tari ma non possiamo conferire i rifiuti»

Con l’avvio della stagione estiva emergono nuove segnalazioni da parte di alcuni proprietari di seconde abitazioni a Gioiosa Marea riguardo al servizio di raccolta differenziata. Secondo quanto riferito, diversi villeggianti che raggiungono il centro tirrenico prevalentemente nei fine settimana, pur essendo in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti, incontrano difficoltà nel conferire i propri rifiuti.

Tra le testimonianze raccolte vi è quella di un proprietario di immobile che evidenzia il disagio riscontrato: «Ho già pagato 140 euro di tassa sui rifiuti, in due rate tra aprile e giugno per il 2026, ma non sono ancora riuscito a conferire nemmeno un sacchetto di spazzatura. Quando arrivo a Gioiosa Marea nei fine settimana il servizio non è disponibile. È una situazione assurda.»

Attualmente il calendario della raccolta prevede, in alcuni sabati, il conferimento prevalentemente di organico. Tuttavia, chi raggiunge la località proprio nella giornata di sabato difficilmente ha già prodotto rifiuti da smaltire. Per questo motivo viene ritenuto più funzionale prevedere il ritiro dell’organico e altro nella serata di domenica, al termine del soggiorno.

Le criticità segnalate non riguardano esclusivamente l’organico, ma anche le altre frazioni della raccolta differenziata, come carta, plastica e indifferenziato etc. che restano prive di una possibilità di conferimento durante il fine settimana.

In un comune che si definisce a vocazione turistica, dove la presenza di residenti stagionali aumenta nei mesi estivi, la questione viene indicata come meritevole di attenzione. Da qui l’invito rivolto all’amministrazione comunale affinché possa valutare eventuali modifiche organizzative del servizio per rispondere anche alle esigenze dei villeggianti.

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