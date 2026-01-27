Frana a Niscemi, sopralluogo di Schifani e tavolo operativo

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, si è recato a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per un sopralluogo nell’area interessata dalla frana che ha coinvolto una parte del centro abitato. La visita si inserisce nell’ambito delle attività di coordinamento avviate a seguito degli smottamenti che hanno provocato danni diffusi e l’evacuazione di numerosi nuclei familiari dalle proprie abitazioni.

Successivamente al sopralluogo, Schifani ha preso parte alla riunione del Centro operativo comunale, convocata per valutare l’entità delle conseguenze sull’abitato e definire le prime misure di intervento a sostegno della popolazione colpita. L’incontro ha consentito di fare il punto sulla situazione in corso e sulle azioni necessarie per fronteggiare l’emergenza, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza e alle esigenze delle famiglie costrette a lasciare le loro case.

Al tavolo operativo hanno partecipato, tra gli altri, il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabio Ciciliano, e il dirigente generale della Protezione civile regionale, Salvo Cocina. Presenti anche il prefetto di Caltanissetta, Donatella Licia Messina, e l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni. Hanno preso parte alla riunione il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, il soggetto attuatore della Struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico, Sergio Tumminello, e il segretario generale dell’Autorità di bacino, Leonardo Santoro.

Il confronto tra le istituzioni coinvolte è stato finalizzato alla condivisione delle informazioni disponibili e al coordinamento degli interventi necessari per la gestione dell’emergenza e il supporto alle persone interessate dagli eventi franosi.

