Incendio doloso a Vulcano: due turisti denunciati

Turisti irresponsabili e la devastazione ambientale: un caso di incendio doloso sull’isola di Vulcano.

Due turisti sono stati denunciati dai Carabinieri di Vulcano per aver provocato un incendio boschivo sull’isola. Dopo aver lasciato bruciare un telo da mare sulla strada, l’incendio si è propagato devastando decine di ettari di vegetazione.

Due turisti sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Vulcano in seguito a un vasto incendio boschivo che ha colpito l’isola lo scorso 27 luglio. L’incendio aveva distrutto diverse decine di ettari di vegetazione nella località di Gelso. Dopo attente indagini, i militari hanno individuato i due soggetti, in vacanza sull’isola, come i presunti responsabili del reato.

Secondo le ricostruzioni dei Carabinieri, mentre viaggiavano su un ciclomotore, i turisti avrebbero notato che un lembo del loro telo da mare, posto sulla sella e a contatto con il motore, si era incendiato. Invece di avvertire i soccorsi, avrebbero abbandonato il telo sul bordo della strada, lasciandolo bruciare e interessando la vegetazione circostante.

L’incendio è stato domato senza causare feriti, ma ha provocato gravi danni ambientali. I due soggetti, presumibilmente nel tentativo di evitare responsabilità, si sono allontanati senza segnalare l’incidente. Sono stati denunciati alla Procura di Barcellona di Pozzo di Gotto, guidata dal Dott. Giuseppe Verzera.

© Riproduzione riservata.