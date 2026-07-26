Palazzo Zanca, il Tribunale esclude la condotta antisindacale

Il Tribunale del Lavoro di Messina ha respinto il ricorso promosso dal sindacato Csa, con l’intervento della Cisl Fp, escludendo la sussistenza di una condotta antisindacale da parte dell’Amministrazione comunale nella gestione delle progressioni economiche orizzontali del personale di Palazzo Zanca. La decisione è stata assunta dal giudice Giuseppe D’Agostino, che ha ritenuto conforme ai principi normativi e contrattuali l’operato della segretaria generale e direttore generale Rossana Carrubba.

La controversia riguarda la revisione dell’accordo sottoscritto alla fine del 2023 con l’allora direttore generale Salvo Puccio, che prevedeva l’accesso alle progressioni economiche per il 50% dell’intero personale comunale. Con il provvedimento adottato nel giugno scorso, l’Amministrazione ha invece limitato il beneficio al 50% dei dipendenti risultati idonei a seguito di una procedura selettiva.

Nelle motivazioni della sentenza il magistrato evidenzia che «la progressione economica non è un automatismo, non è un beneficio generalizzato e non è uno strumento di distribuzione indifferenziata del fondo, ma un istituto premiale, selettivo e finanziariamente condizionato». Il giudice aggiunge inoltre che l’ente «ha assunto una determinazione motivata sulla base di limiti legali, contrattuali e finanziari che riteneva inderogabili», osservando che considerare antisindacale la disapplicazione di una clausola ritenuta nulla attribuirebbe alla contrattazione integrativa un’efficacia superiore a quella prevista dalla legge.

La vertenza, tuttavia, non si conclude con questa pronuncia. Il coordinatore provinciale del Csa, Pietro Fotia, ha annunciato ricorso, precisando che «il pronunciamento del giudice, non definitivo, non bloccherà lo sciopero e le altre rivendicazioni sindacali deliberate dai lavoratori». Analoga posizione è stata espressa dalla segretaria della Cisl Fp, Giovanna Bicchieri, secondo cui l’iniziativa del sindacato è volta a tutelare le prerogative sindacali, la contrattazione collettiva e il rispetto degli accordi sottoscritti.

Sulla vicenda sono intervenuti anche esponenti politici. Il capogruppo della Lega, Cosimo Oteri, ha sostenuto che una buona amministrazione debba prevenire i conflitti e garantire relazioni sindacali stabili. Il consigliere Marcello Scurria ha invece affermato che eventuali errori amministrativi non possono ricadere sui dipendenti comunali. Sui social, infine, Rossana Carrubba ha ribadito: «Tenere una condotta improntata alla legalità è innanzitutto una scelta culturale e morale, che richiede coerenza quotidiana e il coraggio di fare sempre la cosa giusta, anche quando è la più difficile».

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