Morte di Francesco Nicolosi: si indaga sull’urto con un’altra moto

Proseguono gli accertamenti sulla morte di Francesco Nicolosi, il 38enne messinese deceduto domenica mattina nell’incidente avvenuto al chilometro 57+700 dell’autostrada A20 Messina-Palermo, a circa cinquecento metri dallo svincolo di Falcone, in direzione Palermo.

Nicolosi viaggiava a bordo del suo Yamaha T-Max insieme ad altri motociclisti, diretti a Floresta per partecipare all’inaugurazione della manifestazione “Ottobrando”. Prima della partenza aveva pubblicato sui social un video nel quale augurava buona domenica e buon onomastico a quanti portano il nome Francesco.

I soccorritori del 118, intervenuti sul luogo dell’incidente, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il 38enne era conosciuto a Messina sia nell’ambiente degli appassionati di motori, anche per la gestione di una rivendita in via La Farina, sia per la sua attività lavorativa in un negozio di telefonia.

La ricostruzione iniziale, che ipotizzava una perdita autonoma del controllo del mezzo, è ora affiancata da una diversa pista investigativa. Secondo l’ipotesi al vaglio degli inquirenti, durante un sorpasso il T-Max di Nicolosi potrebbe avere urtato lateralmente un altro motociclo appartenente allo stesso gruppo, provocando la successiva caduta.

La Procura di Patti, guidata dal procuratore Andrea Apollonio, ha disposto il sequestro del mezzo della vittima e di una seconda moto sulla quale sarebbero state individuate tracce ritenute compatibili con un possibile contatto.

Gli accertamenti proseguiranno attraverso le testimonianze e l’eventuale acquisizione delle immagini della videosorveglianza autostradale. Al vaglio anche la possibile iscrizione del secondo conducente nel registro degli indagati per omicidio stradale. Per domani è previsto il conferimento dell’incarico al medico legale per l’autopsia.

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