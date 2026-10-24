Caro carburanti, termina la protesta dei Tir, ora tocca ai taxi

Si avvia verso la conclusione la protesta degli autotrasportatori nel Mezzogiorno. Dopo la rimozione dei blocchi in Campania e Calabria, i Tir hanno ripreso il trasporto di merci e carburanti, mentre per il completo ripristino dei rifornimenti saranno necessari ancora alcuni giorni. Intanto si apre una nuova mobilitazione, quella dei tassisti, che contestano l’aumento dei costi di benzina e gasolio.

La ripresa delle attività segue lo stanziamento di 105 milioni di euro disposto dal Consiglio dei ministri a sostegno dell’autotrasporto. Il ministro Matteo Salvini aveva precedentemente annunciato ulteriori interventi per 480 milioni di euro e 590 milioni destinati al rinnovo dei mezzi.

Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha precisato che occorreranno ancora alcuni giorni per ristabilire la normalità. Secondo il presidente di Federdistribuzione, Carlo Buttarelli, saranno necessari almeno 5-7 giorni, mentre i danni economici provocati dai blocchi ammonterebbero a decine di milioni di euro.

Sul fronte dei controlli, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha comunicato l’identificazione di 2.065 persone, con 79 denunce e 242 sanzioni. Martedì 27 ottobre le associazioni degli autotrasportatori incontreranno Salvini a Roma per esaminare le questioni ancora aperte.

Nel frattempo, lunedì 26 ottobre i tassisti manifesteranno a Roma davanti al ministero dei Trasporti. Al presidio, promosso da itTaxi, Uri e Unicoop, parteciperanno anche rappresentanti del noleggio con conducente. Martedì 27 ottobre altre 27 sigle si riuniranno a Firenze per valutare ulteriori iniziative. «Lo sciopero è un’opzione in campo, ed è quanto mai probabile», ha dichiarato Carlo Di Alessandro di Federtaxi Cisal.

Il presidente di itTaxi, Loreno Bittarelli, denuncia una situazione economica non più sostenibile a causa dell’aumento dei carburanti e delle tariffe regolamentate dai Comuni. Le associazioni chiedono l’estensione del regime agevolato del gasolio professionale, un fondo straordinario di compensazione e incentivi per la transizione ecologica.

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