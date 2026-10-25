Medico di famiglia a Gesso, Leanza: «Assistenza dal 1° novembre»

Il villaggio di Gesso, nel territorio comunale di Messina, potrà contare su un nuovo medico di famiglia a partire dal prossimo 1° novembre. Ad annunciarlo è Calogero Leanza, deputato regionale del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Salute dell’Assemblea Regionale Siciliana, intervenuto dopo le preoccupazioni manifestate dai residenti per l’imminente pensionamento del medico attualmente in servizio.

«Il villaggio di Gesso non resterà senza medico di famiglia. Dopo le preoccupazioni emerse nei giorni scorsi, ho personalmente contattato una dottoressa che ha dato la propria disponibilità a prendere servizio dal prossimo 1° novembre», ha dichiarato Leanza.

La disponibilità della professionista, secondo quanto comunicato dal parlamentare regionale, consentirà di garantire la continuità dell’assistenza sanitaria di base in una comunità nella quale la presenza del medico rappresenta un servizio particolarmente importante, soprattutto per gli anziani e per i cittadini che incontrano difficoltà negli spostamenti.

«Ringrazio la dottoressa per la sensibilità e la disponibilità dimostrate. È una risposta importante per la comunità, soprattutto per gli anziani e per chi ha difficoltà a spostarsi. L’obiettivo era evitare disagi ai residenti e assicurare un servizio essenziale per il territorio. Sono soddisfatto che sia stata trovata una soluzione in tempi brevi», ha concluso Leanza.

L’avvio del servizio è previsto per il 1° novembre, sulla base della disponibilità comunicata dalla dottoressa.

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