Mamma morta dopo il parto: indagati 13 medici in 3 ospedali

La Procura di Barcellona ha aperto un’inchiesta sulla morte di Elisa Pierangioli, la quarantenne deceduta dopo il parto a Palermo a causa di una grave setticemia. La donna era stata trasferita all’ospedale di Milazzo in condizioni critiche, dove purtroppo non è sopravvissuta. In attesa dell’esame autoptico, il magistrato Veronica De Toni ha iscritto nel registro degli indagati 13 medici dei tre ospedali coinvolti nella vicenda: “Buccheri la Ferla” di Palermo, Sant’Agata Militello e Milazzo. L’ipotesi di accusa è di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario.

La dottoressa Elvira Ventura Spagnolo dell’istituto di medicina legale di Messina eseguirà l’autopsia e il sostituto procuratore ha nominato due consulenti, il ginecologo Antonio Luciano e il dottor Antonio Cascio, specialista in malattie infettive, per fare chiarezza sulla vicenda. Si tratta di un tragico episodio che ha portato alla morte di una giovane madre e che ha scosso l’opinione pubblica.

La morte di Elisa Pierangioli ha sollevato molte domande sulle responsabilità dei medici coinvolti nel suo caso. L’inchiesta in corso cerca di capire se ci sia stato qualche errore o negligenza da parte dei professionisti sanitari che hanno seguito la donna. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di garantire la massima attenzione e cura ai pazienti, soprattutto in situazioni delicate come il parto.

In questo momento di dolore e incertezza per la famiglia di Elisa Pierangioli, è fondamentale che la giustizia faccia il suo corso e che sia fatta luce sulla vicenda. Solo in questo modo si potrà evitare che episodi come questo si ripetano in futuro e si potrà garantire la massima sicurezza e cura ai pazienti.

