Lavori tranvia a Messina, Gioveni sollecita la rimozione dei semafori

Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha presentato una segnalazione in merito alla persistenza del funzionamento dei semafori legati alla tranvia, nonostante l’interruzione del servizio su rotaia. Il trasporto pubblico tranviario è stato sospeso dallo scorso lunedì per consentire lavori di ammodernamento e riqualificazione dell’infrastruttura. Tuttavia, lungo l’intero percorso del tram attualmente inattivo, i semafori progettati per regolamentarne il transito risultano ancora attivi.

Questa situazione sta causando rallentamenti alla viabilità cittadina, poiché le luci semaforiche continuano a imporre il rosso ai veicoli in transito, bloccando inutilmente il flusso del traffico. “Non so se per una svista o per motivi tecnici a me sconosciuti – ha dichiarato Gioveni – ma il mantenimento in funzione di questi impianti sta generando un blocco della circolazione che potrebbe essere evitato.”

Il consigliere sottolinea che i mezzi su gomma, inclusi gli autobus, sono costretti a fermarsi davanti a segnali rossi non più necessari, incidendo negativamente sulla fluidità del traffico. Per questo motivo ha formalmente chiesto al dirigente dei servizi territoriali e urbanistici, Pietro Certo, di intervenire per regolare gli impianti semaforici interessati, a meno che non sussistano motivazioni tecniche specifiche per il loro mantenimento.

L’appello è stato indirizzato anche all’assessore alla mobilità urbana e ai rapporti con ATM, Salvatore Mondello, con l’obiettivo di migliorare la viabilità cittadina, evitando inutili interruzioni causate dal sistema semaforico attualmente non adeguato alla situazione del trasporto pubblico.

