Direzione Provinciale PD Messina, tre rappresentanti da Gioiosa Marea

di Maria Cristina Miragliotta – Il Partito Democratico di Messina avvia una nuova fase con l’elezione degli organi dirigenti. Il segretario provinciale Armando Hyerace ha individuato nella figura di Valentina Martino, segretaria del circolo PD di Patti, la nuova presidente dell’Assemblea provinciale. Martino proviene dall’area che aveva sostenuto la candidatura di Alessandro Russo alla segreteria provinciale, risultata sconfitta.

L’elezione della presidenza dell’Assemblea si è svolta presso il teatro Cristo Re, dove sono stati scelti anche i componenti della direzione provinciale.

Gioiosa Marea ottiene tre rappresentanti: Teodoro La Monica per la mozione di Russo, mentre Leonardo Giuffrè e Basilio Lembo, attuale segretario del circolo locale, per la mozione vincente di Hyerace. La composizione dell’ufficio di presidenza si è completata con la nomina di Marcello Corrao come vicepresidente vicario, Sara Gullotti come vicepresidente e Giuseppe Aricò nel ruolo di tesoriere.

Il segretario provinciale Hyerace ha sottolineato l’importanza dell’unità nel partito: “Oggi abbiamo completato gli organismi collegiali e lanciato un messaggio di coesione e di appartenenza che ci chiama tutti alle nostre responsabilità. Dobbiamo sentirci tutti impegnati nelle battaglie quotidiane per il lavoro, per la sanità pubblica, per il diritto alla casa, per il rispetto dell’ambiente, per i diritti civili e sociali: in sostanza, per una società più equa e giusta”.

Valentina Martino ha espresso soddisfazione per l’incarico ricevuto, evidenziando il valore simbolico della sua elezione avvenuta nella Giornata internazionale della donna: “Essere eletta presidente dell’Assemblea provinciale del PD rappresenta per me un motivo in più di emozione e orgoglio. Questa ricorrenza ci ricorda quanto sia importante lavorare per l’equità nella differenza, per la giustizia sociale e per la difesa di quelle donne che ancora non sono libere di scegliere neanche con quali parole colorare la propria vita. Questo partito aveva bisogno di questo Congresso, per ritrovare energia e passione politica. Auguri al segretario Armando Hyerace e buon lavoro a tutti noi”.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁