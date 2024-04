Nuove nomine nell’Associazione Radioamatori Italiani di Messina

Nell’ambito dell’Associazione Radioamatori Italiani di Messina, si è tenuta di recente un’importante Assemblea Straordinaria dei soci, durante la quale sono stati effettuati significativi cambiamenti nel Consiglio Direttivo e nelle cariche sociali.

“Salvatore Cicciò IT9GOY è stato nominato Presidente, portando con sé una vasta esperienza e competenza”, afferma il comunicato ufficiale. Al suo fianco, il Vice Presidente Sebastiano Alonge IT9ALG si appresta a supportare il nuovo presidente nelle attività quotidiane.

La nomina di Rosaria Costa IT9KZO a Segretario-Cassiere rappresenta una continuità nel ruolo, data la sua precedente esperienza. Inoltre, sono stati chiamati come Consiglieri Carmelo Alicò IT9BMO, noto per la sua competenza come Responsabile e tecnico dei ponti radio, e Paolo Impallomeni IT9IPQ, veterano nel campo delle radiocomunicazioni.

Matteo Bicchieri IT9BMT è stato eletto Sindaco della sezione, portando con sé oltre trent’anni di esperienza e confermando il suo ruolo come decano della sezione.

La sezione A.R.I. di Messina è parte della “RETE ZAMBERLETTI”, attiva dal 1981 su tutto il territorio italiano, con sedi presenti in tutte le Prefetture d’Italia. La rete nazionale delle radiocomunicazioni alternative di emergenza, gestita dal responsabile Commendatore Giovanni Romeo, mira a garantire stabilità e sicurezza nelle trasmissioni radio, specialmente in situazioni di cedimento delle altre infrastrutture di comunicazione.

L’Associazione Radioamatori Italiani, riconosciuta come Ente Morale dal D.P.R. 10/01/1950 n. 368, svolge un ruolo cruciale nel settore delle telecomunicazioni. Fornisce supporto tecnico agli Enti preposti alla tutela e salvaguardia della vita umana, particolarmente durante calamità ed esercitazioni di protezione civile.

